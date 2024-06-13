Вашингтон, 13 июня, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Все попытки противников России добиться её международной изоляции потерпели провал. Об этом на торжественном приёме в дипмиссии в Вашингтоне по случаю Дня России заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Попытки противников России добиться международной изоляции провалились… У нас большое число единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам», — указал дипломат.

Антонов подчеркнул, что Россия развивается как миролюбивая страна и, как и её единомышленники, заинтересована формировании более справедливого миропорядка, в основе которого лежат равенство и принцип невмешательства во внутренние дела других народов.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The New York Times также сообщило, что кампания США, проводимая с целью изолировать Россию от остального мира, не увенчалась успехом. В Вашингтоне рассчитывали на эффект антироссийской санкционной политики, однако РФ удалось только укрепить своё влияние в регионах Африки, Азии и Южной Америки, в том числе развить торговые отношения с Китаем, Индией и Бразилией.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» 20 февраля заявил, что задачи по изоляции России, которые ставили перед собой недружественные страны, полностью провалились. Глава государства подчеркнул, что Россия переживает особое время и близка к выходу на другой уровень развития.