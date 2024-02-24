Вашингтон, 24 февраля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Кампания Соединённых Штатов Америки, проводимая с целью изолировать Россию от остального мира, не увенчалась успехом, сообщило американское издание The New York Times.

ИА REGNUM Россия

«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», — говорится в материале.

Американские власти рассчитывали, что многочисленные антироссийские санкции принудят компании со всего мира разорвать отношения с Москвой, однако спустя два года с начала специальной военной операции и последующего «дипломатического наступления» США России удалось только укрепить своё влияния в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки.

Авторы материала напомнили, что Китайская Народная Республика, Индия и Бразилия закупают российскую нефть в рекордных количествах, в то время как РФ наращивает экономические и дипломатические отношения с другими странами.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что задачи по изоляции России, которые ставили перед собой недружественные страны, полностью провалились. Глава государства подчеркнул, что Россия пережимает особое время и близка к выходу на другой уровень развития.