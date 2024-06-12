Москва, 12 июня, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Вторая волна сверхинтенсивных осадков с грозой, градом и сильным ветром ожидается в ближайшие часы в Москве. Об этом 12 июня предупредил жителей города столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Павел Бедняков

«В ближайшие часы вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозой, градом, сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня», — уточняется в сообщении.

В Москве зафиксированы случаи падения деревьев, их оперативно распиливают и вывозят городские службы. Также производится демонтаж повреждённых конструкций.

Жителей города призвали к предельной внимательности на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Москву 12 июня обрушился сильный ливень. В городе из-за осадков ухудшилась видимость, дождь сопровождался грозой и порывистым ветром.

11 июня Гидрометцентр сообщил, что грозовые дожди возвращаются в Москву, ожидается выпадение до 90% месячной нормы осадков в течение трёх дней. При этом погода будет тёплой, температура воздуха окажется в среднем на четыре градуса выше нормы, установившейся для этих дней.

В первую неделю июня в Москве выпал 91% от месячной нормы осадков, при этом средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала такую ситуацию уникальной.