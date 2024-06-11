Москва, 11 июня, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Грозовые дожди возвращаются в Москву, ожидается выпадение в течение трёх дней до 90% месячной нормы осадков, сообщил 11 июня Гидрометцентр в Telegram-канале.

Елена Молчанова ИА REGNUM

«Ожидаемое количество осадков за период 11–13 июня в Москве и Московской области 40-70 мм, что составляет от 50 до 90% от месячной нормы», — говорится в сообщении.

При этом погода ожидается тёплой, температура воздуха будет в среднем на 4 градуса выше нормы, установившейся для этих дней. Дождевые тучи с 13 июня начнут покидать Москву и Подмосковье, а при этом станет прохладней на два — три градуса. Дожди после четверга ещё вероятны, но уже будут небольшими.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня в шести районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за приближения ливня. Сильные осадки спрогнозировали в Анивском, Долинском, Корсаковском, Невельском, Холмском муниципальных образованиях в южной части острова.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 11 июня объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации, так как посевы в полях гибнут из-за засухи. Ситуация усугубляется тем, что в мае в регионе были заморозки, от которых также пострадала часть посевов. Специалисты ожидают сокращения урожая в этом году на 30%.