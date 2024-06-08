Москва, 8 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. В первую неделю июня в Москве выпал 91% от месячной нормы осадков, сообщила 8 июня главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В текущем году за первую неделю лета выпало 70 мм, или 91% от месячной нормы», — написала она.

Также она информировала, что средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса, а средняя суточная температура составила 20 градусов.

Позднякова назвала это уникальной ситуацией. По её словам, уникальность состоит в том, что все прежние случаи с подобным термическим режимом, в столице наблюдался дефицит осадков.

«Максимум, что выпадало в первую неделю в 1975 году, когда в Москве средняя температура составила 22,7 мм, это всего 14,7 мм», — добавила специалист столичного метеобюро.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня на Москву обрушился сильный дождь, интенсивные осадки сопровождались раскатами грома. Дождливая погода в столице сохранялась в течение нескольких дней.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что 6 июня в столичном регионе был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По его словам, нынешний показатель на 0,8 миллиметра превышает тот, что был отмечен 6 июня 1991 года.

По прогнозам метеорологов, лето в России будет тёплым, однако погода будет очень изменчивой.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнял, что в северной и европейской части страны температура летом будет выше нормы.