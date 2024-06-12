Москва, 12 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Сильный ливень обрушился на Москву 12 июня. В городе из-за осадков ухудшилась видимость, дождь сопровождается грозой и порывистым ветром.

РИА Новости / Павел Бедняков

Интенсивный ливень наблюдается на востоке и юго-западе столицы. На юге города идёт слабый дождь. К центру и западу города непогода приближается, небо затянуло тучами.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня Гидрометцентр сообщил, что грозовые дожди возвращаются в Москву, ожидается выпадение до 90% месячной нормы осадков в течение трёх дней. При этом погода будет тёплой, температура воздуха окажется в среднем на четыре градуса выше нормы, установившейся для этих дней.

В столичном комплексе городского хозяйства 10 июня сообщили, что из-за ожидающегося резкого ухудшения погодных условий городские службы перевели в режим повышенной готовности. В связи с неблагоприятными погодными условиями аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

В первую неделю июня в Москве выпал 91% от месячной нормы осадков, при этом средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала такую ситуацию уникальной.