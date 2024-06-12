Брюссель, 12 июня, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Евросоюз лжёт, когда заявляет, что стремится достичь мира на Украине дипломатическим путём, заявило постоянное представительство России при ЕС в Telegram-канале.

Pool Moncloa

Постпредство прокомментировало заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС хочет мира на Украине. Российские дипломаты напомнили, как 3 мая он написал, что может завершить этот конфликт за две недели, прекратив поставки оружия Киеву.

«Если господин Боррель знает, как достичь мира, почему бы ему не реализовать свой собственный план?» — отметило постпредство.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад вынуждает киевский режим воевать до последнего украинца ради выгоды США. Он подчеркнул, что все виды помощи, которые оказывают Украине направлены на продление боевых действий.

Глава МИД Сергей Лавров заявил в январе, что Запад не хочет мира на Украине, хотя её уже приходится содержать с помощью «подачек». По его словам, украинцы уже начинают понимать, что их реальный враг собственное руководство, насаждающее ложь о России.