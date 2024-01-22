Москва, 22 января, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Запад не хочет мира для Украины, несмотря на зависимость Киева от «подачек» союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в республике.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Не хотят они мира и сегодня, несмотря на то, что киевский режим выживает только благодаря западным подачкам, и это признают даже его говорящие головы», — отметил он.

По словам главы российской дипломатии, большинство украинцев начали понимать своего истинного врага в лице своего же руководства, насаждающего ложь о России и отменяющего любую общую историю.

Как сообщало ИА Регнум, по информации депутата Рады Даниила Гетманцева на июль 2023 года, с начала СВО ЕС направил на финансирование украинского бюджета без учёта индивидуальных грантов и займов от стран сообщества 19,39 млрд долларов, из которых 11,43 млрд — в 2023 году. Он отметил, что эти средства составляют треть от общего объёма внешнего финансирования бюджета Украины с момента начала спецоперации.

Несмотря на это, украинский бюджет на 2023 год предусматривал рекордный дефицит в размере $38 млрд. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил Западу полностью его покрыть. Ежемесячные потребности Украины составляют около 3 млрд долларов.

В июле 2023 года глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа раскрыла уровень зависимости Украины от иностранного финансирования. По словам чиновницы, иностранные поступления составляют около половины бюджета страны. Пидласа отметила, что по состоянию на конец месяца в общий фонд государственного бюджета поступило $25,3 млрд, или 923,9 млрд грн, от международных партнёров в качестве внешней помощи.