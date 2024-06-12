Москва, 12 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Июнь в Москве уже стал одним из самых дождливых месяцев в XXI веке. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Он отметил, что, по данным метеостанции ВДНХ, за ночь в столице выпало 8 мм осадков.

«Таким образом, за неполную дюжину июньских дней в копилке небесной влаги столицы уже 94 мм осадков или 122% от месячной нормы — и это уже третье место в списке самых «мокрых» июней в XXI веке!» — написал он.

Как передавало ИА Регнум, сильный ливень обрушился на Москву 12 июня. В городе из-за осадков ухудшилась видимость, дождь сопровождается грозой и порывистым ветром.

Гидрометцентр 11 июня сообщил, что грозовые дожди возвращаются в Москву, ожидается выпадение до 90% месячной нормы осадков в течение трёх дней. При этом погода будет тёплой, температура воздуха окажется в среднем на 4 градуса выше нормы для этих дней.

В первую неделю июня в Москве выпал 91% от месячной нормы осадков, при этом средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала такую ситуацию уникальной.