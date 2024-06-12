Берн, 12 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии в ходе заседания 12 июня поддержал предложение запретить «туризм» украинских беженцев, когда они получают материальную помощь на возвращение на родину, а потом приезжают обратно в Швейцарию, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Global Look Press/dpa/Bernd Thissen

За инициативу проголосовали 29 депутатов, против — 11. Её предложил представитель Партии центра Бенедикт Вюрт. Он призвал лишать украинских беженцев статуса S, если они восстанавливают его, приезжая в страну повторно. Политик также отметил, что статус нужно предоставлять только один раз, и это положение должно действовать на всей территории ЕС.

«Вюрт заявил, что статусом S со временем злоупотребляют всё чаще и чаще. А граждане не понимают, почему украинские беженцы могут ездить туда-сюда по Европе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что министр юстиции Швейцарии Беат Янс не поддержал предложение. По его словам, в правительстве разделяют опасения Вюрта, но действующее законодательство уже позволяет миграционной службе лишать беженца статуса S, если он неоднократно выезжал из страны.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство намерено сохранить меры поддержки только для тех украинских беженцев, которые постоянно проживают в республике. Это вызвано тем, что многие украинцы оформляют статус беженца, получают деньги и уезжают обратно.

Издание Bild am Sonntag в феврале, ссылаясь на данные соцопроса, сообщило, что 49% жителей Германии считают избыточной поддержку украинских беженцев. Также 51% опрошенных заявили, что украинцы не смогли интегрироваться в немецкое общество.

Агентство Bloomberg в феврале сообщило, что жители Великобритании утратили интерес к помощи беженцам с Украины и начали отказывать им в предоставлении жилья. В результате тысячи украинцев, приехавших в страну, стали бездомными.