Москва, 12 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 12 июня подписал закон, который позволит гражданам самостоятельно продавать заложенное в банке по ипотеке имущество. Текст документа опубликовали на портале правовых актов.

Максим Блинов/РИА Новости

Согласно закону, купившие недвижимость в ипотеку смогут самостоятельно, независимо от размера кредита, продать её, если её не используют в предпринимательской деятельности.

Чтобы воспользоваться этим правом, требуется подать заявление. Рассмотрев его, банк-залогодержатель в течение десяти рабочих дней должен будет согласовать процедуру и определить цену продажи имущества, ниже которой его продавать будет нельзя.

У заёмщика с момента заявления будет четыре месяца на продажу. В случае успешной продажи деньги поступят на выбранный банком счёт. Разницу между размером задолженности по кредиту и ценой продажи вернут продавцу за вычетом понесённых банком расходов.

В ряде случаев физические лица не смогут продавать заложенное имущество: например, если его заложили нескольким кредиторам, если в отношении заёмщика идёт процедура банкротства или если против банка возбудили дело о банкротстве.

Кроме того, самостоятельная реализация залогодателем имущества не допускается в случае, если до получения заявления банк уже подал иск об обращении взыскания на заложенное имущество. Не сможет воспользоваться этим правом и залогодатель, который повторно отправил в банк заявление, хотя до этого сам отказался от своего намерения или не уложился в сроки продажи.

До вступления в силу этого закона залоговое имущество продаётся через публичные торги или аукцион. Продажа идёт по низкой нерыночной цене. По новому закону устанавливается минимальная продажная цена, чтобы в результате продажи компенсировать оставшуюся стоимость долга. Взявший жильё в ипотеку и решивший его продать сможет сделать это по рыночной цене.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 28 мая. На рассмотрение законопроект внесли ещё в феврале 2020 года, в первом чтении его приняли в декабре 2020 года, а затем документ отправили на доработку, чтобы разработать подробный механизм реализации залогового имущества.