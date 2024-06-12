Люксембург, 12 июня, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Суд общей юрисдикции Евросоюза в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ об исключении её из санкционного списка ЕС. Решение опубликовали 12 июня на сайте суда.

Иван Шилов ИА Регнум

«Иск отклонён. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить собственные расходы и расходы, понесённые Советом ЕС», — говорится в документе.

В материалах дела говорится, что корпорация требовала отменить санкции, ссылаясь на ошибки, допущенные при оценке её деятельности, когда вводили ограничения. Кроме того, не назвали конкретные причины введения рестрикций, что нарушило право на эффективную судебную защиту. Суд не счёл это основанием для аннулирования ограничительных мер.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции привели к обратному результату, так как экономика страны растёт. Он отметил, что Запад стремился спровоцировать в России массовую безработицу и закрытие предприятий, чтобы развалить изнутри, но эти планы провалились.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в феврале подчеркнул, что санкции Запада направлены против всех жителей страны. Он призвал мстить везде, где только можно в ответ на рестрикции. Политик обвинил Запад в развязывании войны и заявил, что победа будет за Россией.