Москва, 24 февраля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Очередной пакет западных санкций направлен не против власти или бизнеса, а против всей России. Так на новый пакет ограничительных мер отреагировал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик уточнил, что за санкции нужно «мстить везде, где только можно». Зампред Совбеза назвал Запад врагами и призвал создавать ему возможные ответные сложности.

«Трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира», — написал Медведев.

Подобные действия нужно делать постоянно, системно и максимально открыто, уточнил он и выразил уверенность, что России необходимо осуществлять на территориях этих стран «иную активность, о которой не принято говорить публично».

Политик добавил, что цель введённых ограничений понятна: чем хуже россиянам, тем лучше западному миру.

«На войне как на войне. И в этой войне Победа будет за нами!» — подытожил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России. Всего под санкции подпали 106 физических и 88 юридических лиц. Затем министерство торговли США ввело санкции против 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая. Позднее ограничительные меры ввели Канада и Австралия.

Под ограничения, в частности, попали «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», банк «Санкт-Петербург». В санкционный список США попали конструкторское бюро Сухого, «Уралтрансмаш», а также ПАО «СПБ Банк», «Банк Авангард», «Модульбанк». Среди физических лиц в список попал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Под рестрикции Канады, в частности, подпали помощник президента России Игорь Левитин и совладелец «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе, и это на фоне того, как страну пытаются душить со всех сторон. В феврале глава государства отметил, что антироссийские санкции наоборот открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Оператор системы «Мир» НСПК сообщил 23 февраля, что введённые США санкции не скажутся на работе платёжных сервисов в России.

МИД в ответ на рестрикции ЕС расширил список еврочиновников и официальных лиц из стран ЕС, которым запрещено въезжать в Россию.