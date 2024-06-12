Москва, 12 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В Баренцевом море завершилась экспедиция участников первого потока кадровой программы «Время героев» к Северному полюсу, сообщил 12 июня Telegram-канал программы.

Павел Львов/РИА Новости

В ходе экспедиции слушатели проходили первый модуль магистерской программы обучения.

«Программа очень обширна. Ранний подъем — и до поздней ночи. Кейсы и блоки сменяют друг друга, тематика постоянно меняется», — рассказал участник программы Алексей Бондарев.

Бондарев назвал состав спикеров программы очень сильным. Для себя мужчина выделил выступление телеведущего Владимира Соловьева в Мастерской управления «Сенеж» в первые дни обучения. В рамках лекции Соловьев затронул один из важных аспектов, обычно находящийся в тени освещения специальной военной операции, добавил участник.

Участники отметили, что на созерцание северных широт между занятиями времени было мало, но организаторы всё же старались выделить перерывы и пригласить слушателей на палубу ледокола.

После завершения экспедиции на ледоколе учёба первого потока продолжится в мастерской.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня участники первого потока программы «Время героев», отправившиеся к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», достигли цели. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что на судне сложилась дружная и рабочая атмосфера. Участник программы Роман Гришин заявил, что испытал совершенно новые эмоции от покорения Северного полюса. Он ощутил чувство неизведанного, ледокол с трудом шёл сквозь льды.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.