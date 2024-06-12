Москва, 12 июня, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

Владимир Гердо/ТАСС

Согласно нововведению, семьи, которые до конца 2030 года станут многодетными, смогут до июля 2031 года получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Таким образом, программу государственной поддержки, которая должна была завершиться в июле 2024 года, продлили на семь лет.

Выплату нельзя будет использовать на приобретение жилого помещения, признанного непригодным для проживания. При этом уполномоченные небанковские организации из перечня ДОМ.РФ лишатся права выдавать ипотеку, так как они неподконтрольны Центробанку.

Выплатой смогут воспользоваться семьи, в которых третий или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, 12 июня.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить действие выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей при рождении третьего ребёнка до 2030 года. Глава государства сообщил, что в этом году на финансирование программы понадобится выделить из бюджета 50 млрд рублей.

Госдума 28 мая продлила до конца 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Закон призван помочь многодетным семьям улучшить свои жилищные условия.