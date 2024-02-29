Москва, 29 февраля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В российском бюджете есть средства для дальнейшего продления программы выплат на погашение ипотеки до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Владимир Гердо/ТАСС

«Сейчас при рождении третьего ребёнка государства погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года», — сказал Путин.

По словам главы государства, в 2024 году для её финансирования потребуется 50 млрд рублей, а в последующие годы понадобиться ещё больше, однако деньги на это есть.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря прошлого года на пресс-конференции Путин поддержал идею о продлении программы семейной ипотеки в РФ после 1 июля 2024 года, когда истекает срок её действия.

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Российский лидер напомнил, что ставка по ипотечному кредиту в рамках этой программы составляет 6% годовых, а первоначальный взнос — 20%. Путин также отметил, что в случае, если воспитываются трое детей, такая семья может рассчитывать на субсидии в размере 450 тысяч рублей.

Президент пообещал поручить правительству подготовить и внести предложение о продлении указанной программы.

Программа семейной ипотеки в России стартовала в начале 2018 года. С её помощью семья может взять кредит на приобретение квартиры в новом доме, строительство частного дома и покупку земельного участка. Кроме того, эта программа позволяет рефинансировать уже оформленную ипотеку на жильё на первичном рынке.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении дополнительно 95 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки в стране. Документ касается реализации программ «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека».