Москва, 28 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Выплаты многодетным российским семьям на погашение ипотеки продлили до конца 2030 года. Решение 28 мая приняла Госдума.

Известия/ Анна Селина

«Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки», — сообщается на сайте Госдумы.

Закон о продлении выплат подготовили в целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства поставил задачу помочь многодетным семьям улучшить свои жилищные условия.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в бюджете страны есть средства для дальнейшего продления выплат на погашение ипотеки до 2030 года. Он предложил продлить действие выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей при рождении третьего ребёнка до 2030 года. Президент сообщил, что в этом году на финансирование программы понадобится выделить из бюджета 50 млрд рублей.

Госдума 21 мая приняла в первом чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

В настоящий момент выплата в размере 450 тысяч рублей распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился (или был усыновлён) третий ребёнок или последующие дети. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года. Когда новый закон вступит в силу, эти выплаты будут распространяться на семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.