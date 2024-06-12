Москва, 12 июня, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Alexander Legky/Global Look Press

Закон предусматривает изменения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливает, что за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, который передвигается без сопровождения, не подтвердив оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, вводятся штрафы.

За принудительную высадку инвалидов водители будут должны заплатить 5 тыс. рублей, должностные лица — от 20 до 30 тыс. рублей.

Ранее в российском законодательстве аналогичные санкции вводили за высадку несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет.

Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Путин подписал указы о присуждении госпремий деятелям науки и культуры. Награды присвоены в трех номинациях: в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

Президент также подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной о культурных центрах. Подписанное в 1998 году соглашение вступило в силу в апреле 2012 года, и в нём предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а также Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

В сопроводительных материалах отмечается, что работа российского центра в Киеве крайне усложнилась с 2014 года из-за нападений украинских националистических формирований, а после введения Киевом в 2021 году санкций против Россотрудничества его работу вынужденно свернули. Украинский центр в Москве перестал действовать в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений России и Украины.