Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов I группы из транспорта
Москва, 12 июня, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Закон предусматривает изменения в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и устанавливает, что за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, который передвигается без сопровождения, не подтвердив оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, вводятся штрафы.
За принудительную высадку инвалидов водители будут должны заплатить 5 тыс. рублей, должностные лица — от 20 до 30 тыс. рублей.
Ранее в российском законодательстве аналогичные санкции вводили за высадку несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет.
Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Путин подписал указы о присуждении госпремий деятелям науки и культуры. Награды присвоены в трех номинациях: в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.
Президент также подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной о культурных центрах. Подписанное в 1998 году соглашение вступило в силу в апреле 2012 года, и в нём предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а также Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.
В сопроводительных материалах отмечается, что работа российского центра в Киеве крайне усложнилась с 2014 года из-за нападений украинских националистических формирований, а после введения Киевом в 2021 году санкций против Россотрудничества его работу вынужденно свернули. Украинский центр в Москве перестал действовать в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений России и Украины.