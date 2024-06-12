Москва, 12 июня, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной о культурных центрах. Документ 12 июня опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Александр Казаков/ТАСС

«Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года», — говорится в нём.

Подписанное в 1998 году соглашение вступило в силу в апреле 2012 года, и в нём предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, а также Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

В сопроводительных материалах отмечается, что работа российского центра в Киеве крайне усложнилась с 2014 года из-за нападений украинских националистических формирований, а после введения Киевом в 2021 году санкций против Россотрудничества его работу вынужденно свернули. Украинский центр в Москве перестал действовать в феврале 2022 года после разрыва дипломатических отношений России и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня 2023 года глава государства подписал закон о денонсации соглашения с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Проект о денонсации этого соглашения Путин внёс в Госдуму 24 мая прошлого года. При этом украинская сторона ещё в феврале 2023 года расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале июня прошлого года пояснил, что денонсация договора с Украиной по Азовскому морю связана с тем, что теперь оно стало внутрироссийским. Представитель Кремля пояснил, что из-за этого у моря изменился и юридический статус.