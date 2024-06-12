Киев, 12 июня, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит во всех регионах Украины. Об этом 12 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сирены предупреждения об опасности с воздуха позднее, чем в других регионах, сработали в Ровненской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Начиная с 03:38 мск, режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины, граждан попросили проследовать в убежища.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине ночью 10 июня сирены предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях. В Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Херсоне, находящемся под контролем украинской армии, 10 июня прогремели взрывы.Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Также заявляли о взрывах в Харькове.