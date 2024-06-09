На Украине воздушную тревогу объявили в пяти областях
Киев, 10 июня, 2024, 01:39 — ИА Регнум. На Украине ночью 10 июня сирены предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской области ещё с 21:08 9 июня.
В Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской сирены звучат с 01:11 мск.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине в Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Российские военные в ночь на 10 июня пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотника на территории Брянской области. Дрон ВСУ обезвредили над Брянским районом.