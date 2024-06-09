Киев, 10 июня, 2024, 01:39 — ИА Регнум. На Украине ночью 10 июня сирены предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Харьковской области ещё с 21:08 9 июня.

В Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской сирены звучат с 01:11 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские военные в ночь на 10 июня пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт с применением беспилотника на территории Брянской области. Дрон ВСУ обезвредили над Брянским районом.