Украина, 10 июня, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Херсоне, находящемся под контролем украинской армии, 10 июня прогремели взрывы, сообщил глава назначенной киевским режимом городской администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В центральной части города слышны взрывы», — заявил чиновник.

В районе часа дня о взрывах в Херсоне сообщало украинское издание «Общественное». Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Также заявляли о взрывах в Харькове.

Министерство обороны России не информировало о нанесении ударов по объектам на территории Херсона и Харькова.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ ночью 9 июня распространили информацию о взрыве в Одессе на фоне режима воздушной тревоги. Позже появилась информация о взрывах в городе Миргороде в Полтавской области и в Харькове.

О нанесении ударов по объектам в этих регионах Минобороны России не сообщало.