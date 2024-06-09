Сумы, Украина, 10 июня, 2024, 00:33 — ИА Регнум. На Украине в Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

По информации СМИ, свет пропал в ночь на 10 июня. Причины отключения не уточняются.

При этом 9 июня в Сумской области объявляли воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт ВСУ впервые ударил по цели внутри российской территории за пределами Крыма и новых регионов РФ. Об этом написал 9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине.

Украинские военные уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по территории России, подтвердил 9 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Часовом Яре в Донецкой Народной Республике бойцы подняли российский флаг, написал 9 июня военный корреспондент Андрей Руденко.

24 марта появились кадры, как российские военные группировки «Юг» развернули флаг России и Знамя Победы в освобождённой Клещеевке в ДНР.