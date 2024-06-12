Осло, 12 июня, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для систем ПВО Patriot. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную обороны Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X.

В минобороны отметили, что в упомянутую инициативу Норвегия внесёт вклад в размере 125 миллионов евро.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что королевство выделит Украине дополнительные 633 миллиона долларов, доведя таким образом общую сумму поддержки Киева в рамках Нансеновской программы в текущем году до 2 миллиардов долларов. По его словам, большая часть будет выделена в качестве военной помощи, оставшиеся средства пойдут на финансовое обеспечение социальных и гуманитарных программ.

11 июня в минобороны Нидерландов сообщили, что правительство выделило 60 миллионов евро на закупку FPV-дронов, морских беспилотников и других ударных БПЛА.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западная помощь Киеву способна изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы этих стран.