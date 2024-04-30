Осло, 1 мая, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Норвегия выделит Украине дополнительные 633 миллиона долларов, доведя общую сумму поддержки Киева в рамках Нансеновской программы в 2024 году до 2 миллиардов долларов. Об этом 30 апреля на пресс-конференции после встречи с лидерами оппозиции заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

«Мы увеличим поддержку Украины в 2024 году на семь миллиардов крон (633 миллиона долларов)… Общая сумму помощи в текущем году составит 22 миллиарда крон (почти 2 миллиарда долларов)», — приводит слова Стёре агентство Reuters.

Отмечается, что такая сумма будет заложена в пересмотренном правительственном бюджете в мае. Большая часть (порядка 540 миллионов долларов) из выделенной суммы будет предоставлена Киеву в виде военной помощи, а оставшиеся средства пойдут на финансирование гуманитарных и социальных программ.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля правительство Германии сообщило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты (БМП) Marder, снаряды для танков Leopard 2, система противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, ракеты для IRIS-T SLM и около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, Германия передала Киеву 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155-миллиметров, радар для наблюдения за воздушных пространством TRML-4D, инженерный танк Dachs и другое оборудование.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия Киеву. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что западная помощь не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощат ресурсы стран, поддерживающих Киев.