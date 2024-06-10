Белгород, 10 июня, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Количество пострадавших при подрыве мины в Шебекино в Белгородской области выросло до пяти человек, в больницу обратился ещё один мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал глава региона.

Гладков также сообщил, что пострадавшему от подрыва мины сотруднику телеканала «Россия 24» успешно провели операцию, его состояние медики оценили как стабильное. Журналиста для продолжения лечения перевели в областную клиническую больницу.

Как передавало ИА Регнум, Гладков ранее 10 июня сообщил, что на мине в Шебекино подорвались оператор телеканала и трое бойцов самообороны. Журналиста в тяжёлом состоянии отправили в Шебекинскую ЦРБ. Он получил ранение плеча и брюшной полости. Одного пострадавшего бойца госпитализировали с ранениями конечностей, двое других будут лечиться амбулаторно.

Шебекино 10 июня также обстреляла украинская армия. От удара пострадали мужчина и две женщины, получив осколочные ранения. Им потребовалась госпитализация. В городе также из-за взрыва было нарушено электроснабжение.