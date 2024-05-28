Брюссель, 28 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Нидерланды выступили с инициативой по поставке одного зенитно-ракетного комплекса Patriot на Украину, сообщила 28 мая исполняющая обязанности министра обороны Кайса Оллонгрен.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки», — заявила Оллонгрен.

По словам и. о. министра обороны, главы оборонных ведомств ЕС обсуждали с партнёрами вопрос по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей. Со своей стороны Нидерланды предложили другим странам поставить запчасти для сборки одной системы Patriot, которую потом отправят на Украину.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки Киеву западного оружия не изменят хода спецоперации. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что НАТО продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину, а также продолжит повышать степень своей прямой вовлечённости в конфликт.

Президент Владимир Путин, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, утверждал, что российские военные «пощелкают» американские Patriot. Глава государства отметил, что Patriot является достаточно старой системой.

Западные эксперты также признали слабость ЗРК Patriot в противостоянии с российскими «Искандерами» и «Кинжалами». Специалисты отметили, что американские ЗРК не столь эффективны в противодействии российским оперативно-тактическим ракетным комплексам. Военный аналитик Джефф Ламер заявил, что поставляемые Украине системы Patriot стали стратегической ошибкой США. Они не позволят завершить конфликт и перейти к переговорам, а лишь продлят кровавую бойню, отметил эксперт.