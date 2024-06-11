Кейптаун, 11 июня, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Высокий суд ЮАР одобрил арест активов Google South Africa и возбуждение уголовного дела из-за того, что компания отказывается выполнить судебное решение о снятии блокировки с православного телеканала «Foundation for Orthodox Television», сообщил 10 июня портал Moneyweb.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава «Фонда Православного телевидения» Хьюго Джонстон, подавший иск, рассказал изданию, что добивается исполнения решения московского суда, вынесенного в июне 2023 года. Корпорацию Google LLC обязали восстановить YouTube-каналы фонда.

Джонстон заявил, что рассчитывает получить компенсацию. Если суд в ЮАР поддержит его иск, а компания не выполнит решение суда в течение пяти дней, то с шестого дня она будет должна выплатить по 100 тыс. рублей за каждый день продолжающейся блокировки канала. Он также обвинил корпорацию в политической мотивированности.

«Мы рассматриваем это скорее, как компенсацию, чем как наказание», — сказал глава фонда, подчеркнув, что решения суда по иску пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал Google главным инструментом цензуры в мире. Он заявил о необходимости противопоставить корпорации альтернативу.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что корпорации Apple и Google оказывают давление на его приложение, в том числе нарушая свободу слова. В случае невыполнения их требований приложение могут удалить из гадежта. Они подвергают цензуре всё, что можно прочитать на смартфоне, подчеркнул Дуров.