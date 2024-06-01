Лондон, 2 июня, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Британские власти поручили национальной службе контрразведки МИ-5 уделить первостепенное внимание не противодействию терроризму, а борьбе с разведчиками из Ирана, Китая и России. Об этом сообщила 1 июня газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По информации, полученной журналистами, фокус внимания спецслужбы сместился из-за ситуации с Украиной, а также из-за растущего числа китайских агентов в Соединенном Королевстве и якобы использования Ираном организованной преступности с целью давления на политических оппонентов за рубежом. Один из источников утверждает, что активность России по отношению к Британии связана с поддержкой, которую Лондон оказывает Киеву.

Кроме того, в публикации говорится, что агенты Китая, которые будто бы занимаются шпионажем в королевстве, уже не поддаются исчислению. Они якобы проникли в научную среду, бизнес и сферу искусства.

По его оценкам ещё одного источника, только в посольстве КНР в Лондоне якобы действуют до 20 шпионов. Он добавил, что число гражданских лиц, которых завербовали китайские спецслужбы в Британии, может исчисляться сотнями тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года глава МИ-5 Кен Маккаллум утверждал, что из 600 российских дипломатов, высланных из Европы, 400 якобы являются «шпионами». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь призвала его назвать число шпионов, которые работают под британским дипломатическим прикрытием по всему миру и в России в частности.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы Британии причастны к попытке атаки диверсантов ВСУ на российскую АЭС. Боевики, которые намеревались подорвать ЛЭП у одной из российских электростанций, на допросе признались, что их готовили британские инструкторы.