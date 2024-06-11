Москва, 11 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Северный Кавказ стал лидирующим российским регионом по рождаемости и продолжительности жизни, заявил вице-премьер, куратор Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Александр Новак на полях Международной выставки-форума «Россия».

Петр Ковалев/ТАСС

В рамках Дня Северо-Кавказского Макрорегиона Новак провел пленарную сессию «Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион», в состав которого входят субъекты СКФО, республики Калмыкия и Адыгея.

Вице-премьер выделил пять трендов развития, в числе которых туризм, привлечение инвестиций, сохранение традиционных ценностей, комплексное развитие сельских и городских территорий, а также развитие креативных индустрий.

«Важно рассматривать экономические показатели в связке с базовыми ценностями. Я уверен, что экономика — это в первую очередь люди. То есть развитие экономики — результат работы конкретных людей, проживающих в регионе», — сказал Новак.

Он добавил, что в регионе самый высокий в России коэффициент рождаемости, а средняя продолжительность жизни составляет 77 лет.

Выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ. Посетить её можно до 8 июля. Там представили важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. На выставке гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетители также могут ознакомиться с экспозициями 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Как сообщало ИА Регнум, с 7 по 9 июня на выставке-форуме «Россия» рассказывали о социальных, экологических и культурных проектах «Роснефти» в Ямало-Ненецком автономном округе. Посетители узнали о самобытных традициях лесных ненцев и возрождении их культурного центра — национальной деревни Харампур. Гостям рассказали, как работают кочевые детские сады и школы и как предприятия «Роснефти» сохраняют и приумножают биоресурсы северных рек, которые имеют важное значение для жизни и быта коренных малочисленных народов Севера.

28 мая в рамках выставки комиссия Государственного совета провела круглые столы, посвященные национальным целям развития страны и обновленным национальным проектам, которые запустят в 2025 году. Отраслевые комиссии Госсовета совместно с правительством проработают положения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.