Москва, 6 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. О социальных, экологических и культурных проектах «Роснефти» в Ямало-Ненецком автономном округе узнают посетители международной выставки-форума «Россия» с 7 по 9 июня.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ расскажут о поддержке коренных жителей Ямала

На полуострове Ямал работают несколько дочерних предприятий компании. «РН-Пурнефтегаз» активно участвует в социально-экономической жизни региона и муниципалитетов, развитии территорий, сохранении экологического биоразнообразия. За это время в городе Губкинском были построены дворец культуры, больница, детская библиотека, ледовый корт, а в настоящее время строится ледовый дворец. Более двадцати лет предприятие постоянно оказывает поддержку коренным жителям Ямала в рамках программ и проектов, направленных на возрождение духовных и национальных ценностей.

Один из значимых и важных образовательных проектов «Роснефти», реализуемых на Ямале, — проект «Школа — вуз — предприятие», в рамках которого формируются и поддерживаются профильные «Роснефть-классы». Представители школы Губкинского расскажут о первом «Роснефть-классе» в России, открытом на базе их школы.

Посетители выставки узнают о самобытных традициях лесных ненцев и возрождении их культурного центра — национальной деревни Харампур. Гостям расскажут, как работают кочевые детские сады и школы и как предприятия «Роснефти» сохраняют и приумножают биоресурсы северных рек, которые имеют важное значение для жизни и быта коренных малочисленных народов Севера.

В павильоне можно будет посетить лекцию о растениях и животных Арктики, которые смогли адаптироваться к суровому климату одной из самых уникальных экосистем планеты. Для посетителей выставки-форума «Россия» подготовлена концертная программа, знатоки смогут посоревноваться в викторинах на знание культуры и традиций северных народов.