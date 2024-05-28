Москва, 28 мая, 2024, 20:26 — ИА Регнум. На выставке «Россия» 28 мая состоялся семинар-совещание по подготовке к президентскому заседанию Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-службе выставки.

кадр из видео Министр транспорта Роман Старовойт

В рамках выставки комиссия Государственного совета провела круглые столы, посвященные национальным целям развития страны и обновленным национальным проектам, которые запустят в 2025 году. Отраслевые комиссии Госсовета совместно с правительством проработают положения, озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

Обсуждение организовали в рамках семинара-совещания по подготовке расширенного заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития по вопросу «О разработке новых национальных проектов для достижения национальных целей, определенных указом президента от 7 мая 2024 года».

«Уже была команда руководителя нашей страны, президента Российской Федерации, чтобы подключить комиссии Госсовета непосредственно в работу правительственных групп — на уровне заместителей председателя правительства, профильных министров — для отработки окончательного решения по тем нацпроектам, которые будут обновлены. Работа Госсовета по тем направлениям, которые были обозначены, продолжается», — заявил помощник президента Алексей Дюмин.

Одним из приоритетных направлений является развитие социальной сферы. В рамках тематического стола на выставке обсудили меры, которые обеспечат рост продолжительности жизни и стимулирования рождаемости. Губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин заявил, что, как показывает статистика, семьи с большим количеством детей зачастую живут в малых городах — на это влияет близость родственников и инфраструктуры. Исходя из этого в нацпроекте следует уделить внимание развитию населённых пунктов с численностью до 100 тысяч человек, отметил он.

«Все нацпроекты нам необходимо ориентировать на цели демографической политики. Мы должны сделать акцент на приоритетном развитии наших малых городов и поселков — чтобы там была комфортная жизнь, новое жилье, система ЖКХ, доступ к культуре и образованию», — добавил Никитин.

При этом глава Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Молодежная политика» Дмитрий Артюхов заявил, что за последние годы внимание к теме молодёжной политики выросло: внедрены системные решения, среди которых создание «Движения первых», множество федеральных образовательных и творческих центров. По его словам, в новом нацпроекте отразится и развитие регионов в этом направлении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил, что задачи промышленности в существующих условиях — это переориентация на новые рынки и импортозамещение. По его словам, отрасли промышленности нуждаются в развитии транспорта, проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и квалифицированных кадрах.

Министр транспорта Роман Старовойт также принял участие в семинаре-совещании по подготовке совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он заявил, что Минтранс в основном будет задействован в двух нацпроектах: «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что при развитии производств необходимо учитывать влияние на экологию. Так, большое влияние в этом вопросе имеют региональные меры, которые приносят дополнительные средства в бюджет, их можно направить на поддержку экологии.

«Очень важно выбрать приоритеты, которые реально влияют на качество жизни людей, их экологическое благополучие и окружающую среду. В эти приоритеты нужны дополнительные инвестиции», — подчеркнул губернатор.

Глава Приморского края, председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко заявил, что высокими темпами развивается туризм. Так, финансирование этой отрасли увеличилось до 44 млрд рублей, с 609 до 912 тыс. выросло количество номеров в местах размещения туристов и, как следствие, в России зафиксировали 83 млн поездок в 2023 году.

«Для дальнейшего развития отрасли необходимо продлить меры поддержки малого и среднего предпринимательства в туристической сфере и предложить новые направления. Среди них — развитие авто — и мототуризма, строительство кемпингов, гранты на строительство круизных судов», — заявил он.

Международная выставка-форум «Россия» объединила на одной площадке важнейшие достижения страны. Выставка-форум проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку посетили уже более 14 млн человек.

В послании к Федеральному собранию 29 февраля, которое длилось два часа шесть минут, Путин в числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначил поддержку семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, подготовку специалистов для высокотехнологических отраслей и поддержку молодёжи.