Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Первые результаты доклинических испытаний вакцины против рака в России могут быть представлены уже в конце 2024 года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 8 июня заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

Мурашко пояснил, что вакцина разрабатывается несколькими научными командами. Финансирование осуществляется за счёт средств государства в рамках государственных заданий.

«Вакцина уже проходит доклинические исследования, первые результаты рассчитываем получить уже к концу года и потом приступить к клиническим испытаниям», — цитируют «Известия» главу Минздрава.

Как сообщало ИА Регнум, учёные предложили метод борьбы с онкологическими заболеваниями с помощью нервной системы. Они пояснили, что злокачественные опухоли рассматривают как самостоятельные сложносоставные функционирующие органы, способные подчинять ткани, сосуды и даже нервную систему. Поэтому когда нервные волокна, например, проникают в рак простаты, образуя связь со здоровыми клетками, опухоль растёт. Если суметь прервать такую связь, рост прекратится, заключили исследователи.

Врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии одной из самых агрессивных форм онкологии — опухоли головного мозга.

По словам специалиста, может резко ухудшиться зрение или координация, измениться внутричерепное давление, но это можно определить только через МРТ.