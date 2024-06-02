Москва, 2 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии одной из самых агрессивных форм онкологии — опухоли головного мозга.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Может резко ухудшиться зрение или координация, измениться внутричерепное давление, но это можно определить только через МРТ, а его просто так никто не делает», — процитировала его «Вечерняя Москва».

По словам медика, сложность опухоли головного мозга в том, что в этой части организма находится множество различных центров — интеллектуальных, чувствительных, двигательных. Именно поэтому о развитии болезни будут сигнализировать состояния, когда у человека в повседневной жизни развивается дисфункция различных систем.

Из-за опасности болезни необходимо не медлить с проведением диагностики на наличие новообразований. От скорости выявления опухоли зависит перспектива лечения, подчеркнул Черёмушкин.

В беседе с ИА Регнум главный врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылёв отметил, что злокачественную опухоль головного мозга предотвратить невозможно. Диспансеризации в контексте выявления глиобластомы не бывает, поскольку не проводится тотальная магнитно-резонансная томография головы всем подряд. Но никогда не следует игнорировать симптомы, которые могут быть связаны с этим заболеванием, заявил онколог.

В феврале онкохирург Антон Иванов назвал неочевидные симптомы раковой опухоли глаз. Он отметил, что симптоматика онкологических заболеваний глаза бывает разной из-за разных типов опухоли. Например, изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности может указывать на онкологическое поражение этой части глаза. Опухоль в области века проявится образованием узелка, который может кровоточить, а на меланому век укажут двоение в глазах и появление тёмных пятен на радужке.

Ранее учёные предложили метод борьбы с онкологическими заболеваниями с помощью нервной системы. Они пояснили, что злокачественные опухоли рассматривают как самостоятельные сложносоставные функционирующие органы, способные подчинять ткани, сосуды и даже нервную систему. Поэтому когда нервные волокна, например, проникают в рак простаты, образуя связь со здоровыми клетками, опухоль растёт. Если суметь прервать такую связь, рост прекратится, заключили исследователи.