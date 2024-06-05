Москва, 5 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей за появление в общественном месте в свитшот с гербом Украины. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

ИА Регнум

«Постановлением судьи Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Иранцу назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Вместе с тем суд постановил уничтожить свитшот.

По информации СМИ, Хидари задержали у храма Василия Блаженного. В суде он объяснил, что в Россию он прибыл из туристических целей. Свитшот, по словам иранца, он купил на сайте испанского бренда Balenciaga и ничего о поддержке Украины якобы не знал.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину по статье о дискредитации ВС РФ, волосы которого были окрашены в жёлто-голубые цвета. В постановлении суда указано, что мужчина демонстрировал средство наглядной агитации в виде жёлто-голубых волос в общественном месте, таким образом привлекая внимание неограниченного круга лиц и СМИ к сочетанию цветов, совпадающему с флагом Украины.

В апреле 2024 года на экране одного из автосалонов в Челябинске заметили жёлто-синий флаг с лозунгом украинских националистов. Представитель салона заявил, что изображения появились на экране в результате хакерской атаки.