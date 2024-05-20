Москва, 20 мая, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину, волосы которого были окрашены в жёлто-голубые цвета, передаёт 20 мая «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM

В постановлении суда указано, что мужчина демонстрировал средство наглядной агитации в виде жёлто-голубых волос в общественном месте, таким образом привлекая внимание неограниченного круга лиц и СМИ к сочетанию цветов, совпадающему с флагом Украины.

Мужчина был признан виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, и оштрафован.

Фигурант дела на судебное заседание не явился, а в письменном объяснении указал, что не поддерживает ни киевский режим, ни проведение СВО. Также мужчина отметил, что не планировал ничего выражать своей причёской и что волосы он красит в различные цвета с 2017 года.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года на экране одного из автосалонов в Челябинске заметили жёлто-синий флаг с лозунгом украинских националистов. Представитель салона заявил, что изображения появились на экране в результате хакерской атаки.

В марте в Российском университете дружбы народов разместили флаг Украины рядом с поздравлением с Днём защитника Отечества. Министерство науки и высшего образования России пообещало провести в вузе служебную проверку.