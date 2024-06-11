Киев, 11 июня, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины начала контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале в Киеве и на прилегающих территориях, сообщил Telegram-канал ведомства.

Ssu.gov.ua

Проверки организовали на территории Печерского и Шевченковского районов украинской столицы.

«Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и группировки сил и средств обороны города Киева», — заявили в СБУ.

Отмечается, что мероприятия проводят с целью проверить контрдиверсионную защиту гособъектов и усилить безопасность жителей столицы и охраняемых государством лиц.

По информации ведомства, силовики осмотрят территории и выборочно проверят офисы, подъезды жилых домов, заведения сферы обслуживания и другие объекты для выявления запрещенных предметов. Также пройдут проверки граждан, которые находятся на территории правительственного квартала.

Во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей, отметили в СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, рейды в центре Киева уже проводили в начале мая. Тогда основной целью мероприятий называли проверку и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Гражданам рекомендовали носить при себе документы, а также соблюдать комендантский час.

В феврале сотрудники СБУ провели обыски в Киево-Печерской лавре. Представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман причину обысков не назвал.

В конце января Служба безопасности Украины приступила к обыскам у чиновников украинского министерства обороны и менеджеров фирмы «Львовский арсенал». По данным издания «Страна. ua», указанных лиц подозревали в хищении почти 1,5 млрд гривен ($39,6 млн) в рамках процедур с закупкой 100 тысяч минометных снарядов. Отмечалось, что в хищениях участвовали не только действующие сотрудники минобороны, но и бывшие чиновники ведомства.