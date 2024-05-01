Киев, 1 мая, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В центре Киева сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе СБУ.

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В ведомстве уточнили, что основная цель операции, проводимой совместно с Военной службой правопорядка Вооружённых сил Украины, полицией и другими силовыми структурами, ― проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций ― Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность», ― говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

В частности, сотрудники ведомств проверяют территорию района и здания на наличие запрещенных предметов. Кроме того, идёт проверка граждан.

Гражданам рекомендовали носить при себе документы, а также соблюдать комендантский час. В ведомстве также предупредили украинцев о возможных ограничениях прохода и проезда по Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру с обыском.

В конце января СБУ приступила к обыскам у чиновников украинского министерства обороны и менеджеров фирмы «Львовский арсенал». Их подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен ($39,6 млн) в рамках процедур с закупкой 100 тысяч миномётных снарядов. В СБУ уточнили, что в хищениях участвовали не только действующие сотрудники минобороны, но и бывшие чиновники этого ведомства.

В январе прошлого года СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района Киева, в том числе в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях, а также в правительственном Печерском районе.