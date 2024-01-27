Киев, 28 января, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к обыскам у чиновников украинского министерства обороны и менеджеров фирмы «Львовский арсенал», сообщило киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Указанных лиц подозревают в хищении почти 1,5 млрд гривен ($39,6 млн) в рамках процедур с закупкой 100 тысяч минометных снарядов. В СБУ отметили, что документирование преступления происходило при поддержке министра обороны Украины Рустема Умерова.

В Службе безопасности Украины также уточнили, что в хищениях участвовали не только действующие сотрудники минобороны, но и бывшие чиновники этого ведомства. В августе 2022 года фигуранты дела заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов у «Львовского арсенала», а после министерство обороны перевело на счета этой организации всю предусмотренную в рамках договора сумму.

Часть полученных средств компания перечислила на баланс иностранной коммерческой структуры, у которой якобы заказали боеприпасы. При этом указанная фирма не поставила ни одного снаряда, переведя платёж на счета ещё одной аффилированной структуры, которая зарегистрирована в одной из балканских стран.

Другая часть средств минобороны, переданных «Львовскому арсеналу», хранилась в одном из банков в Киеве. СБУ арестовала счета с похищенными средствами и занимается вопросом возвращения их оставшейся части на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря стало известно, что СБУ задержала руководителя одного из Главных управлений украинского министерства обороны за попытку хищения более $40 млн при закупке артиллерийских снарядов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

10 октября СБУ провела обыски у нескольких руководителей и предпринимателей в Закарпатской области из-за якобы существовавшей коррупционной схемы по продаже коммунальной земли вокруг стадиона «Авангард» в городе Мукачево. Украинские силовики пришли к мэру населённого пункта Андрею Балоге и главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо.

Кроме того, они обыскали офисы нескольких компаний, а также у почётного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и бывшего депутата Закарпатского областного совета, владельца гостиницы «Ужгород» Алексея Баранюка.