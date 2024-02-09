Киев, 9 февраля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 февраля прибыли в Киево-Печерскую лавру с обыском. Об этом заявил представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман.

Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ТАСС

«Только что сообщили, что в лавру прибыли работники СБУ с целью проведения обыска», — написал он в Telegram-канале.

Чекман не уточнил, с чем связаны эти действия.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине продолжается активное вытеснение УПЦ при поддержке правительства страны, в том числе насильственным переводом религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Власти пытаются лишить УПЦ прав на аренду земель под храмами, а раскольники устраивают силовые захваты.

Одной из самых громких тем конфликта церквей стал спор о принадлежности Киево-Печерской лавры — одного из первых монастырей на Руси, древнейшего на Украине. Ситуация обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Власти Киева в одностороннем порядке разорвали арендный договор и заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в ПЦУ.

Долго длящийся конфликт привёл только к физическим столкновениям. В августе 2023 года киевский суд запретил УПЦ препятствовать пользованию имуществом монастыря ПЦУ, что равнозначно официальному выселению монахов из обители. В МИД России заявили, что это решение вызывает возмущение и осуждение.

В декабре киевские полицейские силой препятствовали передаче еды насельнику Киево-Печерской лавры архимандриту Варнаве. Мужчина пытался вручить ему пакет с едой, но полицейские силой отобрали его.