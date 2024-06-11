Белгород, 11 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Объявленную утром 11 июня в Белгороде, Белгородском районе и в городе Шебекино ракетную опасность отменили, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности», — сообщили в ведомстве.

Утром 11 июня ракетную опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявляли в 9:58 мск (отменили в 10:10) и 10:32 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня губернатор Вячеслав Гладков написал в Telegram о ранении трёх мирных жителей Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ. Множественные осколочные ранения получили мужчина и две женщины.

Позже глава региона сообщил, что в Шебекино на мине ВСУ подорвались сотрудник телеканала «Россия 24» и трое бойцов местной самообороны. Оператор телеканала получил тяжёлые осколочные ранения.