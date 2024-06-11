Вашингтон, 11 июня, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 10 июня, провёл встречу с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которой обсуждался вопрос о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Госсекретарь и министр обороны обсудили предложение о прекращении огня в Газе в рамках сделки по освобождению заложников, об увеличении гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Израиль подтвердил готовность принять эту сделку, а предложение о прекращении огня в секторе Газа соответствует интересам израильской стороны в сфере безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял разработанный США проект резолюции, предусматривающий постоянное прекращения огня в Газе. Инициатива предполагает шестинедельное перемирие на время переговоров, продление режима прекращения огня в случае затяжного переговорного процесса, а также три этапа по деэскалации палестино-израильского конфликта и последующее восстановление сектора Газа. В поддержку документа выступили 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания подчеркнул, что у российской стороны остался ряд вопросов к предложенному США проекту резолюции. По его словам, предложенная инициатива является «котом в мешке». Кроме того, Небензя напомнил, что ранее СБ ООН уже принял три резолюции по сектору Газа, положения которых так и не были выполнены.