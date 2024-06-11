Вашингтон, 11 июня, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Пограничники американского штата Калифорния начнут высылать из США нелегальных мигрантов, прибывших из России и ещё пяти стран бывшего СССР. Об этом сообщила 10 июня газета The New York Post со ссылкой на внутренний документ пограничной службы.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

Депортации, помимо выходцев из РФ, также подлежат мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Речь идёт о совершеннолетних лицах.

Их будут выдворять сразу же после задержания. Действие распоряжения, которое получили пограничники, распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего. В этом месте выявлена самая большая часть нарушителей режима пересечения границы, прибывших из стран Восточного полушария.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах он проведёт крупнейшую в истории страны депортацию мигрантов. По его словам, незаконная миграция стала одной из крупнейших угроз для Соединённых Штатов.

В начале марта американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предположил, что США повторят судьбу Римской империи. Он пояснил, что это связано с миграционным кризисом в стране и предоставлении негражданам возможности служить в армии Соединённых Штатов. Журналист также утверждал, что с момента вступления Джо Байдена в должность американского лидера в страну прибыло не менее 7,2 млн нелегальных мигрантов.

В конце мая появилась информация о том, что США планируют перенаправить часть мигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию в рамках инициативы Джо Байдена по борьбе с миграционным кризисом.