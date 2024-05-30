Вашингтон, 31 мая, 2024, 00:46 — ИА Регнум. США планируют перенаправить часть мигрантов из Латинской Америки в Грецию и Италию в рамках инициативы главы Белого дома Джо Байдена, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

В Вашингтоне уже разрабатывают соответствующий план. Источники уточнили, что американские власти хотят таким способом ограничить поток латиноамериканских беженцев на границе США и Мексики.

Мигрантов будут принимать в специальных центрах, известных как офисы безопасной мобильности, которые были открыты Соединёнными Штатами в четырех странах Латинской Америки: Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале. В них можно будет подать заявление на легальный въезд в США или другие страны.

Согласно новым договоренностям, Греция и Италия войдут в список принимающих государств. В этом перечне уже есть Канада и Испания.

Один из источников CBS News отметил, что Рим и Афины, вероятно, смогут принять небольшое количество желающих. На каждую из стран придётся примерно до 500 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года губернаторы 25 американских штатов обвинили Джо Байдена в нежелании защищать границу Соединённых Штатов. Они подчеркнули, что политика Белого дома сделала государство полностью уязвимым перед беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов.

В марте глава пограничной патрульной службы США Джейсон Оуэнс заявил, что ситуация на южной границе Соединённых Штатов угрожает национальной безопасности страны. Он отметил, с начала 2024 финансового года, который начался в США в октябре 2023 года, число случаев задержания мигрантов на границе постепенно приблизилось к 1 млн.

По оценкам Оуэнса, к концу 2024 года количество подобных инцидентов может возрасти до 2 млн.