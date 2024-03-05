Такер Карлсон предрёк США судьбу Римской империи
Вашингтон, 5 марта, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ждёт судьба Римской империи из-за связанного с нелегальной миграцией кризиса и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в материале, опубликованном на его официальном сайте.
«Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти две тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и её легионерах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — указал журналист.
Такер Карлсона напомнил, что США наводнили десятки миллионов нелегальных мигрантов. Только с момента вступления Джо Байдена в должность президента страны в США прибыли как минимум 7,2 миллиона нелегалов, а общее их количество превышает население 32 штатов.
Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне 24 февраля пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года проведёт крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. По словам Трампа, незаконная миграция на сегодняшний день является одной из крупнейших угроз для страны.
Также экс-президент США предупредил о весьма вероятных террористических атаках ближайшем будущем в связи с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Он также пообещал в кратчайшие сроки покончить с политикой «открытых границ», которой придерживается действующий глава государства Джо Байден.