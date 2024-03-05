Вашингтон, 5 марта, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ждёт судьба Римской империи из-за связанного с нелегальной миграцией кризиса и возможности службы в армии для неграждан. Об этом заявил американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в материале, опубликованном на его официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти две тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и её легионерах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — указал журналист.

Такер Карлсона напомнил, что США наводнили десятки миллионов нелегальных мигрантов. Только с момента вступления Джо Байдена в должность президента страны в США прибыли как минимум 7,2 миллиона нелегалов, а общее их количество превышает население 32 штатов.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне 24 февраля пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 года проведёт крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. По словам Трампа, незаконная миграция на сегодняшний день является одной из крупнейших угроз для страны.

Также экс-президент США предупредил о весьма вероятных террористических атаках ближайшем будущем в связи с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов. Он также пообещал в кратчайшие сроки покончить с политикой «открытых границ», которой придерживается действующий глава государства Джо Байден.