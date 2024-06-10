Курск, 10 июня, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Украинские беспилотники повредили два административных здания в Курской области — в посёлке Коренево и в городе Судже, сообщил 10 июня врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Атаку ВСУ осуществили накануне вечером, применив дроны-камикадзе, квадрокоптеры, а также тяжёлый восьмивинтовой октокоптер.

«По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и посёлке Коренево. Пострадавших нет», — сообщил Смирнов.

Врио губернатора добавил, что российские военные уничтожили восемь беспилотников, применив в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, Смирнов вечером 9 июня написал в Telegram об опасности атаки дронов, объявленной в регионе.

Утром 10 июня Минобороны проинформировало о четырёх беспилотниках самолётного типа, уничтоженных российскими силами ПВО над Брянской областью в течение ночи.