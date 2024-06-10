Москва, 10 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов во время посещения Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления военных. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Минобороны.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Отмечается, что Белоусов посетил госпиталь и пообщался с его руководством и врачебным составом о состоянии и перспективах развития лечебно-диагностической базы.

«Андрей Белоусов отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что министру продемонстрировали возможности уникальной гибридной операционной, где хирурги могут одновременно проводить несколько операций. Как подчеркнул начальник центра кардиохирургии Александр Лищук, благодаря высокотехнологичному оборудованию операционной за время СВО выполнили более 300 операций на сердце, все они прошли успешно.

Кроме того, Белоусов вручил госнаграды военнослужащим, он поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления. Также в преддверии Дня медицинского работника глава военного ведомства поздравил врачебно-сестринский персонал с профессиональным праздником и вручил им награды.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны наградило орденами Мужества солдат инженерных войск, которые проходили лечение и реабилитацию после ранений в зоне СВО в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве. Во время торжественной церемонии вместе с бойцами в зале присутствовали их родные. Награды военнослужащим вручил временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майор Иван Полтев.