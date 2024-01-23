Москва, 23 января, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В Москве в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского солдат инженерных войск, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений в зоне специальной военной операции, наградили орденами Мужества. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащих наградили орденами Мужества.

Церемония прошла в торжественной обстановке. Вместе с солдатами в зале сидели их родственники. Бойцы получили свои награды из рук временно исполняющего обязанности начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майора Ивана Полтева.

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Он выразил благодарность военнослужащим за мужество и героизм. Вместе с этим пожелал всем скорейшего выздоровления и возвращения к здоровой и мирной жизни без каких-либо ограничений.

ИА Регнум сообщало 28 декабря, что замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручал государственные награды участникам специальной военной операции в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве. Среди наград были «Золотая Звезда» Героя России, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова. Кроме того, замминистра наградил грамотами медиков госпиталя, отличившихся при выполнении задач СВО.