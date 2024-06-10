Москва, 10 июня, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Участники первого потока программы «Время героев», отправившиеся к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», достигли цели, сообщила 10 июня пресс-служба программы.

Время героев

В первом модуле участвуют 83 ветерана спецоперации. Они проходят обучение в рамках первого модуля курса.

«За время похода к Северному полюсу участники первого модуля приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям и многому другому», — рассказал куратор программы, ректор Президентской академии РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он заявил, что на ледоколе сложилась дружная и рабочая атмосфера. Организаторам программы есть чему поучиться у ветеранов, добавил ректор Президентской академии. В рейсе участвуют 24 Героя России, а общее количество орденов и медалей участников программы составило 274 штуки.

Участник программы Роман Гришин заявил, что испытал совершенно новые эмоции от покорения Северного полюса. Он ощутил чувство неизведанного, ледокол с трудом шёл сквозь льды.

«Эти льды подвластны только ветрам, а человек здесь всего лишь гость. Во время экспедиции я осознал, насколько широки горизонты, насколько великая наша страна. И что каждому из нас есть к чему стремиться», — отметил Гришин.

Как сообщало ИА Регнум, о старте атомного ледокола «50 лет Победы» к Северному полюсу сообщили 3 июня. Он вышел из Мурманска, а после Северного полюса отправится к Земле Франца-Иосифа, после чего вернётся в порт. В программе «Время героев» участвуют военнослужащие, которые проявили мужество и героизм в ходе СВО, а также обладают управленческим опытом и потенциалом.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию объявил о запуске программы «Время героев». Он сообщил, что её будут создадут по стандартам программа «Лидеры России», участники которой занимают после выпуска занимают высокие должности в том числе министерские. В курсах могут участвовать все бойцы и ветераны независимо от звания.

Обучение первого потока программы «Время героев» стартовало 27 мая. Комиссаров отметил, что участники должны изучить структуру госуправления, её функции и механизмы, необходимые на государственной службе. Также на курсах будут обучать использовать управленческие инструменты, в том числе стратегическое управление, проектное управление и другие.