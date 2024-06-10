Брюссель, 10 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. После поражения на выборах партии Open Vld («Открытые фламандские либералы и демократы»), возглавляемой премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, король Филипп принял отставку правительства, сообщил 10 июня телеканал RTB.

James Arthur Gekiere/Global Look Press Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо

«Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации», — сообщил канал.

Выборы в палату представителей (федеральный парламент), региональный парламент Фландрии и в Европейский парламент состоялись в Бельгии 9 июня. Согласно предварительным итогам, партия де Кроо проиграла на выборах в федеральный и региональный парламенты, получив только 7,8% голосов и заняв предпоследнее место.

Новый фламандский союз N-VA занял первое место, набрав 24%, партия «Фламандский интерес» заняла второе место, набрав 22,8%.

Де Кроо, ознакомившись с предварительными итогами выборов, заявил, что он и его соратники по партии проиграли. Он признался, что рассчитывал на совсем другой результат и что с 10 июня формально уходит в отставку. При этом де Кроо будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

Выборы во всех странах ЕС, в том числе в Европарламент, прошли 6–9 июня. Явка на выборах в ЕП составила 51%. От каждой страны в ЕП выбирали определённое количество политиков. Бельгию в ЕП представляют 22 депутата, Францию — 81, Германию — 96 человек.

На выборах в ЕП во Франции партия президента Эммануэля Макрона потерпела сокрушительное поражение. То же самое произошло с партией канцлера Германии Олафа Шольца.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня заявила, что большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским.

Комментируя предварительные итоги выборов в ЕП пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на очевидную динамику на повышение популярности правых партий и добавил, что со временем правые партии будут наступать проевропейским лидерам на пятки.